دفن جثمان شاب عثر عليه غريقا بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بدفن جثمان شاب عثر عليه غريقاً بترعة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء قرب مدخل المدينة، ووفقا لمصادر طبية فإن تقرير الطبيب الشرعي في الواقعة أكد أن سبب الوفاة اسفسكسيا الغرق، فيما تم تسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة بمنطقة «المنايف».

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية على جثمان بمياه الترعة.

المباحث تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الوفاة

وانتقل علي الفور المقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونوه النقباء، سيد نصر الله وملهم البلتاجي إلي مكان الواقعة لفحص الجثمان.

وقالت مصادر أمنية إن الجثمان لشاب يدعي «اسماعيل حسين»، مقيم بمنطقة المنايف بدائرة مركز شرطة أبوصوير وأنه اختفى منذ يومين في ظروف غامضة.

ويكثف رجال البحث الجنائي بمركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث مركز أبوصوير جهودهم لمعرفة سبب سقوط الشاب في الترعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثمان رجل في الخمسينيات بمياه الترعة

وكان أهالي القرية عثروا على جثمان رجل في الخمسينيات من العمر الشهر الماضي بمياه الترعة وأمرت النيابة العامة حينها بالتحفظ عليه لحين كشف هويته، وبحسب تحريات البحث الجنائي تبين أن سقوطه في الترعة خلال جلوسه على حافتها وجرفته المياه إلى منطقة نفيشة.