«حنان» تكشف كواليس استجابة الرئيس لطلبها بمنح طلاب الثانوية حافز 1% في سيناء

قالت «حنان مقيبل»، مهندسة زراعية ببئر العبد، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رشحها للتحدث نيابة عن جمعيات شمال سيناء في معرض «تراثنا»، الأحد الماضي، أمام رئيس الجمهورية والوزراء أثناء زيارتهم للمعرض.

وأشارت إلى أنها استعرضت خلال كلمتها أمام الرئيس، التمويل المقدم من جهاز المشروعات سواء تمويل لتشغيل الشباب أو تدريبات للسيدات والفتيات في المجالات الحرفية، فضلا عن حديثها بشأن الدعم المقدم للمحافظات الحدودية سواء فيما يخص تخفيض قيمة الاشتراك للمعرض والإقامة المجانية فى دار الإمداد والتموين، مشيرة إلى سعادة المشاركات في المعرض بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه لمعرض تراثنا بمركز مصر للمعارض الدولية.

«حنان»: الرئيس وعد بدراسة طلبي وتم على الفور التشاور والموافقة

وأشارت إلى أنها طالبت رئيس الجمهورية، في افتتاح معرض تراثنا بحافز 2% لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء في تنسيق الجامعات، لافتة إلى أن الرئيس استشار وزير التعليم العالي، وأوضحت أنه عقب لقائها بالرئيس، فوجئت بصدور قرار بمنح طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء حافز 1% بعد استطلاع رأي وزير التعليم العالي ومحافظ شمال سيناء.

حنان مقيبل عضو المجلس القومى للمرأة سابقا

يذكر أن حنان محمد سالم مقيبل، مهندسة زراعية بإدارة التعاون الزراعى ببئر العبد، بشمال سيناء، حاصلة على بكالوريوس زراعة قسم أمراض نبات، بجامعة قناة السويس متزوجة وأم لثلاثة أولاد «أحمد بكلية الطب البشري، ومحمد بكلية الهندسة وعبدالله بالثانوي العام»، وتعمل أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببئر العبد، وعضو المجلس القومى للمرأة سابقا، ومدربة فى الجمعيات الأهلية فى مجال بناء القدرات التنموية مهتمة بمجال توثيق التراث السيناوي.

يشار إلى أن حافز 2% يمنح كزيادة على المجموع لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء قبل تنسيق الكليات بسبب أوضاع شمال سيناء، وكان تم منحه أول مرة منذ 5 سنوات، وكان 5% ومنذ عامين جرى تخفيضه إلى 2% فقط، وهذا العام رفض وزير التعليم العالي طلب نواب سيناء بشأن الحافز بسبب تحسن الأوضاع في سيناء.