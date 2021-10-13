أمريكا تفتح أبوابها للعالم في نوفمبر بعد عام ونصف من قيود كورونا

رغم تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد للإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا، تستعد واشنطن لاستقبال القادمين إليها من جميع أنحاء العالم مطلع شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد نحو عام ونصف من فرض قيود على الرحلات الدولية تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات الأمريكية قيودا على الرحلات الدولية منذ مارس العام الماضي تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمريكا تفتح حدودها أمام العالم بدءا من نوفمبر

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن أمريكا ستفتح حدودها البرية مع المكسيك وكندا، والجوية مع جميع دول العالم أمام المسافرين بداية من نوفمبر المقبل بشرط الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنه سيعلن قريبا عن الميعاد المحدد لاستقبال الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا، قائلا «الحدود البرية والجوية ستفتح بالتزامن» وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأضاف المصدر، أن فتح الحدود البرية سيكون على مرحلتين، وسيجرى السماح في المرحلة الأولى للرحلات غير الضرورية بشرط الحصول على لقاح كورونا وستظل الرحلات الضرورية مسموحاً بها وفق الشروط السارية منذ إغلاق الحدود.

بدءا من يناير 2022 سيكون التطعيم شرطا لدخول أمريكا للرحلات الضرورية

وتابع المصدر، أنه سيجرى بدء المرحلة الثانية في يناير من العام القادم والتي سيكون فيها التطعيم ضد كورونا شرطا أساسيا غير مسموح بتجاوزه لأي رحلة إلى أمريكا سواء أكانت ضرورية أم لا.

أمريكا تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا عالميا بنحو 45 مليون إصابة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم والتي بلغت أكثر من 44.5 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الأولى عالميا في تسجيل إصابات كوفيد 19 وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

واحتلت الهند المرتبة الثانية في تسجيل إصابات كورونا عامليا بـ 34 مليون إصابة، تليها البرازيل في المرتبة الثالثة بحوالي 21.5 مليون حالة.

فيما تجاوزت إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا 238 مليونا و704 آلاف و الوفيات 4 ملايين و865 ألف حالة