القبض على تاجري مخدرات بـ«شابو» قيمته 1.5 مليون جنيه في سوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لـوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وتروّيجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – مبلغ مالي – هاتفان محمولان)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.5 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.