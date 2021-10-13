مصرع 2 وإصابة ثالث في حادث اصطدام ملاكي بعمود إنارة في طنطا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، على طريق «الإسكندرية - القاهرة»، بنطاق مدينة طنطا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفين بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق «الإسكندرية - القاهرة»، بنطاق مدينة طنطا، أمام أحد الكافيهات الشهيرة.

اصطدام السيارة بعمود إنارة

على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص بعمود إنارة، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وكشفت التحريات، عن وفاة شخصين وإصابة آخر، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفين بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى.

وقال إبراهيم الدسوقي، أحد أهالي مدينة طنطا، إن تلك المنطقة التي شهدت الحادث، اليوم، تشهد دائما حوادث تصادم، وأصبحت معروفة بأنها منطقة الموت، كونها تشهد حوادث كثيرة ونادرا ما يتم شفاء المصابين، وذلك بسبب المنحنى الكائن بالطريق، ورغم تدخل الأجهزة الأمنية بوضع رادارات لمراقبة السرعة، وإنشاء مطبات صناعية وإقامة حواجز في منتصف الطريق إلا أن الحوادث ما زالت تتكرر.