نصائح يجب اتباعها في حالة سقوط الأمطار: ابعد عن الكهرباء والتليفون

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية سقوط الأمطار في مناطق متفرقة بالعديد من المحافظات، ومع قرب قدوم الشتاء وتقلبات الجو وتكرار ظاهرة سقوط الأمطار قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء في ظل سقوط الأمطار والأحوال الجوية المتقلبة.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء، والتي جاءت كما يلي:

نصائح للتعامل عند سقوط أمطار

1- حاول بقدر الإمكان الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع «أكشاك - كابلات - أعمدة إنارة».

2- في حال وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تقترب منها وابتعد عنها تماما حتى لا تعرض حياتك للخطر.

3- في حال حدوث أي مشكلة عليك الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة في الشوارع.

4- إذا كانت ملابسة مبتلة عند دخول المنزل جراء سقوط الأمطار فلابد أن تبتعد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء.

5- احرص على توعية أطفالك بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

نصائح تجنبك خطر الصعق بالكهرباء

لا تقف تحت شجرة أيًا كان طولها أو بالقرب من أعمدة الكهرباء حتى لا تعرض حياتك للخطر والموت.

- احرص على الابتعاد عن كل المعادن مثل أعمدة الإنارة، فالبرق عبارة عن شحنة كهرباء، والمعادن عنصر جاذب لهذه الكهرباء، والجمع بين الاثنين يشكل خطر على حياتك.

- ألا تقف بالقرب من النوافذ والشبابيك بسكنك، وأغلقها بإحكام.

- ابتعد عن استخدام الهاتف الأرضي أثناء العواصف الرعدية والبرق، التي تعد مصدر الإصابات، فالبرق يدخل البيت من أي شيء يوصل الكهرباء، مثل أسلاك الهاتف والصرف الصحي والكهرباء.

- ابتعد عن أي خط كهرباء مقطوع، لأن خطوط الكهرباء تكون متصلة بالمياه.