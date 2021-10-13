الداخلية تدفع بسيارات إغاثة مجهزة بالطرق والمحاور الرئيسية

وفرت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية عددا من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة بنطاق «الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري الإقليمي - القطامية / العين السخنة – القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - الطريق الدائري الشرقي - القاهرة / السويس الصحراوي – القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي».

إغاثة مرورية 24 ساعة

سيارات الإغاثة المرورية تعمل على مدار الـ24 ساعة لتحقيق التواجد الأمني الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

تطوير وبناء في كل المجالات

ويأتي ذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء في كل المجالات، ولا سيما التطوير الذي تشهده الدولة في مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين جميع المحافظات، كونها أحد أهم الركائز في البنية التحتية ولها بالغ الآثر في تسيير وتسهيل الحركة المرورية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الدخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير كل سبل الدعم اللوجيستية.