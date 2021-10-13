فصل 50 عاملا بشواطئ الإسكندرية في مصيف 2021: «خدوا إكراميات بالبلطجة»

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إجمالي عدد عمال شواطئ الإسكندرية الذين تم فصلهم عن العمل خلال مصيف 2021 والذي وصل عددهم إلى 50 عاملا وذلك بعدما أرهبوا الرواد ومارسوا أعمال البلطجة أمامهم لإجبارهم على دفع إكراميات.

وبرزت معلومات عدة عن الصيف المنصرم في الإسكندرية، وفقاً لتقرير ختام الموسم الذي أصدرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية وحصلت عليه «الوطن»، والذي بين عدد من المعلومات والأرقام المهمة عن أول مصيف تشهده الإسكندرية بعد غلق عام كامل بسبب فيروس كورونا.

كما توعد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المخالفين من مستأجري شواطئ الإسكندرية خلال المصيف المقبل، بل وخلال فصل الشتاء الجاري في حال لم يتم تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بأن يكون دخول الشواطئ مجانيا للسير أو لممارسة الرياضة.

رفع 20 طن مخالفات من شواطئ الإسكندرية يومياً

انفردت الإسكندرية بالإعلان عن نسب إشغال الشواطئ يوميا لمساعدة المواطنين في التوجه للشاطئ المناسب والذي تسمح نسب إشغاله باستقبالهم، وكذلك الإعلان عن حالة البحر وارتفاع الأمواج صباح كل يوم، فيما تم رفع مخلفات من الشواطئ بمعدل يقرب من 18 إلى 20 طن مخلفات يوميا.

السيطرة على شواطئ الإسكندرية من يد البلطجية

وجرت السيطرة على شاطئ أبو العباس والقضاء على أعمال البلطجة التي كانت تُمارس عليه بمعاونة إدارة التدخل السريع وتحديد سعر تذكرة دخوله 10 جنيهات شاملة كرسي وشمسية لكل 4 أفراد.

كما تم شن 4 حملات مكبرة على فروشات منطقة القلعة وأبو العباس وكليوباترا والمكس وتستمر تلك الحملات بالتعاون مع إدارة التدخل السريع بالمحافظة.