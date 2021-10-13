غلق 30 محلا تجاريا وورشة في حملات بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري.

حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم، إلى أن الأحياء والمراكز نفذت حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بارتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

غلق المحال غير الملتزمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

وفي حي العمرانية تم تنفيذ الحملات بشوارع «سلامة الراضى و النادي الرياضي والخلفاء الراشدين والجابري وناصر الثورة»، وأسفرت عن غلق عددا من المحال غير الملتزمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأغلق مركز الواحات البحرية عدد (4) محال تجارية بمدينة الباويطي وقرية منديشة لمخالفة مواعيد الغلق وتم التأكد من الالتزام بمواعيد الغلق لباقي المحال العامة .

تحرير محاضرللمحال والورش المخالفة

وفي مركز البدرشين تم غلق المحلات بمدينة البدرشين وتحرير عدد 7محاضر للمحلات والورش المخالفه لمواعيد الغلق، فيما و قامت مدينة الحوامدية بغلق وتشميع 4 محال لذات السبب.

و ضبط مركز ومدينة العياط محال غير ملتزمة بمواعيد الغلق وتم تشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بتحرير 4 محاضر لمحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق.