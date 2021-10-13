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محمود مسلم

مصدر: رحلات الفنانين إلى الجونة لن تتأجل.. والمهرجان في موعده

كتب:

بسمة شطا
01:33 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
حريق مهرجان الجونة السينمائي

حريق مهرجان الجونة السينمائي

كشفت مصادر عن أنّه لا نيّة مطلقا لتأجيل الرحلات الجوية التي تنقل الفنانين إلى مقر مهرجان الجونة، بعد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في قاعة المؤتمرات التي كان مقررا أن تشهد حفل افتتاح المؤتمر.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الرحلات التي تقل الفنانين إلى مقر الجونة، تنطلق في مواعيدها المحددة، وتبدأ في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكان المهندس سميح ساويرس، صرح بأنّه لا نية لتأجيل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وأنّه سينطلق في موعده المحدد وفي نفس المكان الذي اندلع فيه الحريق، موضحا أنّ الحريق لم يصل إلى القاعة الرئيسية، بل كان أمام القاعة.

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