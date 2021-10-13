انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب أسيوط

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بالعمل المتواصل والجهد الدءوب لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة في كلية الطب، الذي يُعد أحد الأقسام الطبية الهامة والحيوية، والتي تهم وتتفاعل مع كثير من الأمراض الشائعة ومع قاعدة عريضة من المصريين من مختلف الشرائح العمرية.

وثمن رئيس جامعة أسيوط جهود كوادر قسم الأمراض الجلدية في مواكبة الجديد في شتى مناحي الخدمة التشخيصية والعلاجية، التي توصل إليها العلماء من مختلف دول العالم، وذلك بما يهدف إلى تحقيق نسب أعلى في الشفاء، ومحاصرة الأمراض المعدية وسريعة الانتشار، موجهاً القسم وكافة أعضائه بضرورة التركيز على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الموطنين، وهو الأمر الذي يُعد ركيزة أساسية من أجل القضاء على بعض الأمراض، وتقليل نسب الإصابة بها.

كما دعا رئيس الجامعة أعضاء القسم، مع بداية العام الجامعي الجديد، إلى العمل على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بما يجب اتباعه وما يجب تجنبه، واستثمار منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تكاتف جهود كل في موقعه، والنهوض بمجتمعنا وتنميته الصحية.

افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة أسيوط

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة لأعمال المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، الذي ينظمه القسم بالتعاون مع «جمعية صعيد مصر لأمراض الجلد والذكورة والتناسل»، الذي شهد حضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان رياض، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتورة سحر عبد المعز، الأستاذ بالقسم ومقرر المؤتمر، والدكتور علاء مباشر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس جمعية صعيد مصر لأمراض الجلد والذكورة والتناسل، والدكتور وائل حمدي، وكيل مديرية الصحة، نائباً عن وكيل وزارة الصحة، إلى جانب لفيف من أساتذة الأمراض الجلدية من جامعة أسيوط وعدد من الجامعات المصرية.

التبادل العلمي بين حضور المؤتمر لمواكبة أحدث التطورات

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عطية، عميد الكلية، بما يتميز به قسم الجلدية وأمراض الذكورة من حرصه على عقد الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تسهم في إثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وإتاحة الفرصة لكافة المشتركين في المؤتمر من مختلف المحافظات من التبادل العلمي ونقل الخبرات والمعارف وكل ما هو جديد في التقنيات الحديثة لمعالجة أمراض الجلدية والتناسلية، لمواكبة أحدث التطورات والمستجدات العلمية.

كما أشاد بدور قيادات جامعة أسيوط في تقديم كافة سبل الدعم و الرعاية لكافة منتسبيها، مثمناً دور القسم في تحقيق السبق في تبني جميع الأبحاث العلمية، ومؤخراً نجح القسم في تجديد التأمين بالعيادات الخارجية، وافتتاح وحدة العلاج بالأشعة فوق البنفسجية.

النهوض بالنواحي التشخيصية والعلاجية ومواكبة التطور العلمي

وأوضحت الدكتورة إيمان رياض، رئيس القسم، أن المؤتمر يهدف إلى النهوض بالنواحي التشخيصية والعلاجية ومواكبة التطور العلمي فى مجال الأمراض الجلدية وأمراض الذكورة، حيث يتناول المؤتمر عدداً ن الموضوعات التي تلقي الضوء على بعض التحديات التي تواجه مرضى الجلد، وأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجالات الليزر والعلاج بالبلازما، ووجهت الشكر إلى إدارة الجامعة لدعمها للمؤتمر وللبحث العلمي، بما يصب فى صالح الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما أعربت عن أملها في أن يثمر المؤتمر عن عدد من التوصيات التي تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج.

9 جلسات علمية على مدار يومين

وذكرت الدكتورة سحر عبد المعز، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن 9 جلسات علمية تمتد علي مدار يومين، تناقش العديد من المحاضرات العلمية المتميزة، منها التصبغات الجلدية أسبابها وطرق علاجها، والوحمات وعلاجها جراحياً أو باستخدام الليزر، والصدفية عند الأطفال وطرق علاجها، وعلاج تساقط الشعر، وعلاج ندبات وضمور حب الشباب، والصدفية كمرض مناعي ذاتي، إلى جانب ورش عمل فيما يخص العلاج بالتقشير الكيميائي وحقن البلازما والبوتكس لعلاج التجاعيد وزيادة التعرق، ومرض البهاق والأمراض المشابهة له وطرق العلاج، والأمراض الجلدية للأطفال حديثي الولادة.