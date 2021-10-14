حظك اليوم برج الأسد الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مواليد برج الأسد صفة العطف والحنان فهم دائما يتميزون بأنّهم شخصية عطوفة وحنونة ومحبة بشكل كبير ويتسمون باللطف، ولا يترددون في إظهار مشاعرهم للآخرين بسهولة ووضوح.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء الحياة والعمل.. كن مرنا، لكن مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على المعوقات باحترامك لحقوق الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.