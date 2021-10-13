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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:20 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد لديه شخصية عنيدة، بالإضافة إلى إصراره الدائم في الوصول للمقدمة، لأنه يتسم بحب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه، لكنه في الوقت ذاته يمتلك قلبا حنونا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

لديك الكثير من الواجبات لتقوم بها وتستطيع أن ترتب أولوياتك، وتوازن بين حياتك العائلية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

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