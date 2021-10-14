حظك اليوم الخميس 14-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحب الكثير من الناس متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم باستمرار، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 14-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء ورؤساء العمل، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يضع الأحباب والأصدقاء في مقدمة اهتمامك ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 14-10-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تراجع نفسك لتحدد ما ترغب به وما تسعد به فعلا.

حظك اليوم برج الثور 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. يضع على عاتقك مسؤوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي لتحدد أولوياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك والوقت مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع عطارد يدعوك اليوم للمغامرة، ويمنحك قدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 14-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك

حظك اليوم برج السرطان 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب ويمنحك سحرا وتألقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 14-10-2021 على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء الحياة والعمل.. كن مرنا، لكن مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على المعوقات باحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 14-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.ا

حظك اليوم برج العذراء 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توازن بين واجباتك، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 14-10-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يمنحك حماسا، ويجعلك ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج الميزان 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-10-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم برج العقرب 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل والمشتري في مربع برجك مما يثير الخلافات من حولك.. اصبر وتذكر أن إعادة الدفء للعلاقات يحتاج منك لمجهود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 14-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم برج القوس 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وقد تحقق تواصلا وتوافقا مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-10-2021 على الصعيد المهني

حاول أن تضاعف تركيزك واعتنِ بحساباتك واستخدم منطقا سليما وهادئا لتكون مقنعا مع زملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجدي 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. من المهم أن تراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 14-10-2021 على الصعيد المهني

لقمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الدلو 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يمنحك قدرة على التواصل ويجذب إليك الكثيرين خاصة الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 14-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 14-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم ملاحظا.. تراقب في صمت وعليك أن تبقى متحفظا ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.