حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز برج العذراء بالمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، كما يتميز بحبه لخدمة الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدهم دون أي تردد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

اليوم يعدك الفلك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعمك ويمنحك اليوم كل النشاط والطاقة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.