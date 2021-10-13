فصل طالب «الإشارة البذيئة» لمعلم بمدرسة «بهتيم التجارية» 15 يوماً

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فصل طالب نشر صورة مسيئة، وهو يستهزئ بأحد المعلمين في مدرسة بهتيم التجارية للبنين، حيث يظهر وهو يقف خلف المدرس داخل الفصل، رافعاً يده بإشارة غير لائقة، وذلك لمدة 15 يوماً رغم تقديمه اعتذار للمدرس، وذلك وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

لجنة لزيادة العقوبة بعد إنتهاء التحقيقات كاملة

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للتحقيق في الواقعة بكاملها، إلى جانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

وأثارت صورة مسيئة لطالب بمدرسة ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، غضباً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس داخل الفصل، رافعاً يده مشيراً بعلامة مسيئة من خلف المدرس، الجالس على مقعده بالفصل، وسط ضحك الطلاب داخل الفصل.

وزارة التعليم تعلن تفاصيل الواقعة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها اليوم، أنه تم عرض واقعة الطالب صاحب الصورة المسيئة لمعلمه، بعد ثبوتها، على لجنة الحماية بالإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لاتخاذ أقصى عقاب ضد الطالب، كما أن الموضوع برمته تم إحالته للتحقيق بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمحاسبة أى مقصر.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للطالب يقف خلف معلمه فى الفصل، داخل مدرسة بهتيم التجارية بنين، والتقط صورة أثناء جلوس المعلم، حيث استنكروا مثل هذا التصرف، مؤكدين أنه سلوك غير مقبول، ويجب محاسبة الطالب.