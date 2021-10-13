محافظ قنا يلتقي فريق برنامج «النمو الأخضر» بالأمم المتحدة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، مع أعضاء فريق برنامج «النمو الأخضر الشامل»، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والذي يضم كلاً من الدكتورة أناكيارا إسكاندوني، خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، والدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع ، ونادية صالح، مسؤول الاتصالات والمعرفة بالمشروع، والمهندس عمر حمادة رياض، المنسق الميدانى للمشروع بمحافظتي قنا والأقصر، والمهندس محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمهندس محمد نصر عبد العزيز، مدير عام إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة قنا، والمهندس يسري زكي، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة.

مدير المشروع: النمو الأخضر احد مبادرات الأمم المتحدة

وقالت مدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر إن المشروع أحد مبادرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، يجري تنفيذخ في محافظتى قنا والأقصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وشركاء أساسيين آخرين، بالتمويل والدعم من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأضافت «إسكاندوني» أن برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الزراعية، مثل قصب السكر والطماطم والتمور، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتدوير القمامة، والطاقة الشمسية.

المشروع يساهم في تعزيز النمو والأنتاجية

من جانبه، أكد الدكتور عادل صبري، أن المشروع يهدف للمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر لكونه محرك رئيسي، حيث تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر دوراً حاسماً في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.

وفي ختام اللقاء، أثنى محافظ قنا على أهداف المشروع، وحث فريق العمل على إقامة مشروعات بالمحافظة يستفيد منها أصحاب الدخول البسيطة، وصغار ملاك الأراضي الزراعية، وعمل مصانع مصغرة لإعادة تدوير مخلفات قصب السكر، بالإضافة لإمكانية استخدام تقنية الطاقة الشمسية والعمل بها.