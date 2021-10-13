«تعليم فرشوط» تكشف حقيقة اختطاف سيدة لطفلين من مدرسة بقنا

أصدرت إدارة فرشوط التعليمية، شمال محافظة قنا، بياناً مساء اليوم الأربعاء، بشأن ما أثير حول واقعة قيام سيدة «منقبة»، باختطاف تلميذين من داخل مدرسة ابتدائية، حيث تبين أن الواقعة نتيجة خلافات زوجية بين والدي الطفلين.

وجاء في بيان الإدارة التعليمية أنه في تمام الساعة 12:45 ظهراً، تلقى المهندس عبد المنعم قاصد، مدير إدارة فرشوط التعليمية، إخطاراً من مسؤول أمن الإدارة، بناءً على بلاغ من أمن مدرسة «أبوهريرة» الابتدائية، بأنه يوجد حالة اختطاف لتلميذين بالمدرسة.

إدارة فرشوط تصدر بياناً بتفاصيل الواقعة

وتابع البيان أنه على الفور توجه مدير الإدارة التعليمية بفرشوط، يرافقه مدير قسم الأمن بالإدارة، والمسؤول الإعلامي للمدرسة، وتبين أن الواقعة ناتجة عن خلاف أسري بين والدي الطفلين،وتمت إحالة المقصرين للتحقيق، وتحرير محضر إثبات بالواقعة، وتولت الشؤون القانونية التحقيقات في ذلك الشأن.

مدير فرشوط يوضح تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، قال عبد المنعم قاصد، مدير إدارة فرشوط التعليمية، إن الواقعة التي شهدتها مدرسة «أبو هريرة» الابتدائية، ترجع إلى وجود خلافات أسرية بين والدي الطفلين، مشيراً إلى أن خالة الطفلين دخلت للمدرسة مرتدية «نقاب»، ورافقت الطفلين دون استئذان من إدارة المدرسة، ونقلتهما إلى والدتهما في مدينة نجع حمادي، بسبب انفصال والدي الطفلين، وهما في حضانة الأب.

وتابع «قاصد» أن والد الطفلين رفض تحرير محضر ضد زوجته، بعد علمه بأن الطفلين لديها في مدينة الألومنيوم، لافتاً إلى أن الإدارة التعليمية قررت إحالة مدير المدرسة ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرفي اليوم الدراسي للتحقيق، أمام الشؤون القانونية، بسبب تقصيرهم والسماح بدخول سيدة «منقبة»، دون التأكد من هويتها، وتمكنها من اختطاف الطفلين.

وأكد مدير إدارة فرشوط التعليمية أنه قرر وضع ضوابط لدخول أقارب وذوي الطلاب في المدارس، حتى لا تحدث أي خلافات.