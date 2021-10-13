قافلة علاجية شاملة بمركز الواحات البحرية غداً 

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لمواطنيها بالقري والنجوع والمناطق النائية وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

مشيراً ان محافظة الجيزة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقري الاكثر إحتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التي بحاجه للتدخل الي المستشفيات لتلقي الرعاية المناسبة وذلك في اطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تحظى بمتابعة من السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال إستقباله وفداً ضم مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الورزاء والدكتور حسين ابوالغيط عميد كلية طب الازهر وبحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة و الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وممثل عن الجامعة البريطانية وذلك للوقوف علي التجهيزات النهائيه بين الجهات المشاركة لإطلاق قافلة علاجية شاملة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية.

حيث أكد محافظ الجيزة خلال كلمته علي توفير كافة سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

لافتا ان القافلة سوف يشارك بها اكثر من 50 عضوا بالفريق الطبى ما بين كوادر طبية جامعية واساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين وذلك لتوقيع الكشف الطبي في تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية -- الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية علي نفقة الدولة.

وقد حرص المحافظ علي الإلتقاء بالفرق الطبية المشاركة في القافلة موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركه في القافلة للسعي نحو التعاون مع الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه اكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير ان دعم الجهاز التنفيذى للدولة يمكن المؤسسات الاهلية الجادة من مضاعفة جهودها لصالح الشرائح الاكثر احتياجا موضحا ان صناع الخير قدمت وتخطط لتقديم مزيد من الخدمات الانسانية الى شرائح غير القادرين في انحاء محافظة الجيزة وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة والسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وان المؤسسة بصدد الإعداد لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة بأنحاء متفرقة من محافظة الجيزة وان قافلة الغد وبعد الغد تأتى استكمالا لهذه الجهود.

واشار زمزم الى تنظيم قافلة الواحات يتم بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية وتستهدف توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الاطراف الصناعية السفلية مجانا للأهالي من غير القادرين.

واشار الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ان قافلة الواحات البحرية سوف تستمر في عملها على مدار يومي غدا الخميس وبعد غدا الجمعة وتنطلق في عملها في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً ويتم تنظيمها بمدرسة الباويطي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وسوف تشمل الخدمات المقدمة بجانب توقيع الكشف الطبى تشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات واجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان واجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة.

من جانبه اوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة ان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة إستقبل اليوم الاربعاء فريق عمل القافلة من الاطباء والفنيين والفريق المنظم وذلك قبل مغادرة الفريق متوجهاً الى الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية الى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الاكثر احتياجا في كل ربوع محافظة الجيزة.