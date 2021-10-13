10.6 مليار جنيه حصيلة الجمارك بالإسكندرية والسويس في سبتمبر الماضي

بلغت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي من الضرائب والرسوم الجمركية نحو 10.6 مليار جنيه، وذلك من المنافذ الجمركية بمحافظتي الإسكندرية والسويس.

6.8 مليار جنيه ضرائب بجمارك الإسكندرية فى سبتمبر

ووفقاً لتقارير مصلحة الجمارك، بلغت حصيلة جمارك الإسكندرية نحو 6.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أفرجت عن 8.881 شهادة جمركية للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها على سبيل المثال الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

وبحسب التقرير، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية نحو 1.6 مليار جنيه، إضافة إلى 3.8 مليار جنيه مقابل ضرائب القيمة المضافة، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 1.3 مليار جنيه، لتصل جملة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية لنحو 6.8 مليار جنيه.

3.8 مليار جنيه رسوم بجمارك السويس الشهر الماضي

وفي محافظة السويس أفرجت الجمارك عن 8.539 ألف شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر الماضي للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وبحسب التقارير بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر سبتمبر الماضي 1.1 مليار جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.3 مليار جنيه، في حين بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 339 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في سبتمبر الماضي، بنحو 7.4 مليون جنيه، وبلغت حصيلة مزاد المهمل 2.9 مليون جنيه، علاوة على تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 14.9 مليون جنيه، لتصل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في سبتمبر الماضي لنحو 3.8 مليار جنيه.