تسكين 7752 طالباً وطالبة بالمدن الجامعية في المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن تسكين 7752 طالباً وطالبة، من المقيدين بكليات الجامعة لعام 2021/ 2022 بالمدن الجامعية، في إطار الاستعداد للعام الجامعية الجديد في جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاستقبال الطلاب لتسكينهم بمختلف المباني السكنية بالمدن الجامعية.

أعداد الطلاب الذين تم تسكينهم بجامعة المنصورة

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن المدن الجامعية بجامعة المنصورة تتكون من 3 مدن للطلاب، تضم 9 مبان تستوعب 3131 طالباً، بالإضافة إلى 3 مدن أخرى للطالبات، بها 11 مبنى، تستوعب 3679 طالبة، بإجمالي 6810 طلاب وطالبات، وفقاً لإحصائية العام الدراسي 2020/ 2021، ومن المقرر زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب بحوالي 387 طالباً، والطالبات بحوالي 555 طالبة، بإجمالي 7752 للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022.

تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

واتخذت جامعة المنصورة استراتيجية لتطوير وتجديد مختلف مباني المدن الجامعية لكي تليق بالطلاب المصريين والوافدين، ولمساعدتهم على المذاكرة والتركيز، حيث توفر الجامعة العديد من صالات المذاكرة والانترنت، بالإضافة لتوفير صالات للترفيه ومشاهدة التلفزيون، ومساحات خضراء وملاعب وصالات جيم، والانترنت الهوائي بالغرف.

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عطية، أنه تم الانتهاء من تطوير الوحدات الرياضية بالقرية الأولمبية لاستعادة الأنشطة الرياضية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد كما تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة، بجانب الأنشطة التكنولوجية.