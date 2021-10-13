تعرف على موعد إجازة المولد النبوي بالكويت

عمليات بحث عديدة يقوم بها المواطنون وكذلك المقيمون في الخليج العربي، وتحديداً دولة الكويت، لمعرفة موعد إجازة المولد النبوي بالكويت، خاصة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي، والتي يحتفل بها المسلمون كل عام حول العالم، وتمنح بعض الدول العاملين إجازة في هذا اليوم.

موعد إجازة المولد النبوي بالكويت.. ترحيل للخميس

ويرغب المواطنون والمقيمون في معرفة موعد إجازة المولد النبوي بالكويت، حيث سيوافق المولد يوم الاثنين المقبل، ويرغب المعنيون في معرفة ما إذا كانت الدولة ستمنحهم إجازة في ذلك اليوم أم سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع.

ويتزامن ذكرى مولد الرسول في الثامن عشر من شهر أكتوبر، إلاّ أنّ الحكومة أعلنت موعد إجازة المولد النبوى بالكويت، حيث قررت السلطات منح العاملين إجازة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، على أن يعود جميع العاملين إلى دوامهم يوم الأحد، وقالت الجهات المسؤولة أنها قررت تأجيل الإجازة ليتمكن الأفراد من الاستفادة بإجازاتهم بشكل أفضل.

يذكر أنّ المسلمين يحتفلون سنويّاً بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأوّل، حيث تعكس هذه الذكرى مشاعر محبتهم للرسول الكريم، وتعلّقهم وفخرهم بالنبي محمد عليه السلام.

ويعود تاريخ تلك الاحتفالات إلى عهد الفاطميين واستمرّت حتّى الوقت الحالي، حيث تُعدّ هذه الاحتفالات ظاهرةً اجتماعيّةً إلى جانب كونها مناسبة دينيّة، فتُقام الاحتفالات الشعبيّة بمختلف مظاهرها لإحياء هذه الذكرى المهمّة، وتُقدّمُ الصدقات، وتكثر الأعمال الخيريّة.

مظاهر احتفال البلدان بالمولد النبوي

وتحتفل عدد من البلدان بذكرى المولد النبوي بمظاهر عديدة، ففي مصر يحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف بإقامة الشوادر الكبرى في الشوارع، ويقبل المسلمون على شراء حلوى المولد.

وفي الأعوام الماضية، كانت تقام شوارد كبرى في مناطق الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا انتهت هذه الاحتفالات الكبرى.