رئيس منتجي الدواجن: «كرتونة البيض أم 24 جنيه مش هترجع تاني»

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الدواجن في الأسواق المصرية مؤخرًا، سببه زيادة أسعار الأعلاف المخصصة للدواجن كالذرة وفول الصويا، لافتًا إلى أن غلاء أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا هو أمر غير عادل، قائلًا: «السعر غير عادل، يعني إية كرتونة البيض بـ65 جنيهًا، تكلفة كرتونة البيض في كل الجهات تتراوح ما بين 42 لـ44 وتتباع بـ46.5».

العناني: سوق الدواجن يعتمد كباقي الأسواق ما بين العرض والطلب

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن سوق الدواجن يعتمد كباقي الأسواق ما بين العرض والطلب، كما أن سعر الذرة كأعلاف العام الماضي كان يصل لـ3400 جنيه، وحاليا وصل سعره لـ5800 جنيه، وهي زيادة بنسبة 85%، بخلاف زيادة أسعار المحروقات عالميا لأكثر من 5 أضعاف.

العناني: «كرتونة البيض أم 24 جنيه مش هترجع تاني»

وأوضح أن سوق الدواجن وبيض المائدة عانى منذ فترة كبيرة في المعروض وقلة في الطلب عليه، حيث إن الإقبال على الشراء كان قليلا، وهناك الكثير من المربين انتظروا لحين عودة الطلب في الأسواق، قائلا: «كرتونة البيض أم 24 جنيه مش هترجع تاني».

وتابع: «ناس كتير استنت لحد ما السوق يتعدل وده سبب زيادة في الأسعار مؤخرا لما حصل طلب كبير، وياجماعة روحوا خدوا اللي عايزينه، لو مليون كرتونة خدوها واعملوها في المنافذ بمكسب 3 جنيه فقط كفاية».