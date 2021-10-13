تسليم 6800 سيارة جديدة ضمن مبادرة الإحلال حتى 10 أكتوبر

أكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، ارتفاع عدد السيارات التي سُلمت ضمن المبادرة الرئاسية إلى نحو 6800 سيارة جديدة حتى الأحد الماضي، الموافق 10 أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم المبادرة لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة المُسلمة موزعة بين 6450 سيارة ملاكي وتاكسي، إضافة إلى 350 سيارة ميكروباص.

الدولة تحملت 160 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

وأضاف «عوض»، أن إجمالي قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب السيارات الجديدة كتحفيز لهم بلغ 160 مليون جنيه، حتى الأحد الماضي.

وتابع بأن المبادرة الرئاسية قامت بتخريد أكثر من 8100 سيارة قديمة، موزعة بين 7500 سيارة ملاكي، و200 سيارة تاكسي، إضافة إلى 400 سيارة ميكروباص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة ارتفاع عدد الطلبات المقدمة لإحلال السيارات الميكروباص إلى نحو 850 طلبا، ونجحت المبادرة في تسليم 350 سيارة ميكروباص جديدة حتى الأحد الماضي.

كانت وزارة المالية أعلنت في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن تسليم 6200 سيارة جديدة في إطار المبادرة الرئاسية تتضمن 300 سيارة ميكروباص، وتخريد 7900 سيارة قديمة من المواطنين تتوزع بين 7420 سيارة ملاكي، و125 سيارة تاكسي، إلى جانب 355 سيارة ميكروباص.

مبادرة إحلال السيارات وأزمة الرقائق

وأعلنت وزارة المالية في نهاية الشهر الماضي أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركيات وضعت جدولا وبرنامجا زمنيا في عمليات الإحلال وتسليم السيارات الجديدة خلال الـ3 أشهر المقبلة بداية من الشهر الجاري، بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات.

وأوضحت «المالية» في بيان مطلع الشهر الحالي أن أزمة الرقائق الإلكترونية خفضت الطاقة الإنتاجية في غالبية الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات بنسبة لم تقل عن 40%، ما ساهم في تقليل تسلم السيارات الجديدة من الشركات المشتركة في المبادرة.