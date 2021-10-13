الجامعات تبدأ إجراءات مواجهة تفشي كورونا: ممنوع دخول غير المطعمين

انتظمت الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2021-2022 بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية منذ السبت الماضي، مع التشديد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ عدد من رؤساء الجامعات علي اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لمواجهة تفشي الوباء أبرزها تأكّيد منع دخول أي شخص للحرم الجامعي والكليات المختلفة غير حاصل علي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنَّه جرى التشديد أيضًا على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

جامعة دمنهور تنتهي من تطعيم 100% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

وقال عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنَّ الجامعة انتهت الفترة الماضية من تطعيم نحو 100% من منتسبيها بعدد من الكليات المختلفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أنَّه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتمّ الانتهاء من تطعيم 100% من الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة التزمت الفترة الماضية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن إجراءات مواجهة كورونا.

تقديم ما يثبت حصوله على اللقاح قبل دخول الجامعة

وأضاف رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بدءا من الأسبوع المقبل سيتمّ منع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون أن يكون حاصلًا على تطعيم كورونا، وتقديم ما يثبت حصوله علي اللقاح قبل دخول الجامعة أو تقديم ما يفيد موانع عدم حصوله على اللقاح، مؤكّدًا أنَّ الإجراء تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، قررت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، منع دخول الطلاب إلى الكليات والحرم الجامعي أو الإدارات، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أو تقديم ما يثبت عدم الحصول علي اللقاح والموانع لذلك، مؤكّدًا الالتزام بتطبيق جميع قرارات الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.