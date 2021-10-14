«حياة كريمة» تنقذ محصول فلاحي الغربية بتبطين الترع: «هنسقي الزرع ونوفر»

قبل عشرات السنين، ارتفعت شكاوى الأهالي والمزارعين من وباء تحمله ترعة «سنبو»، التابعة لقرية سنبو بمحافظة الغربية؛ إذ باتت مرتعًا للحشرات بأنواعها كافة، يتضرر منها الكبير والصغير، وما إن أطلق الرئيس مبادرة تبطين الترع، حتى انطلقت أعمال الحفر وصب الخرسانة لتنفيذ المشروع الذي يقلل الفاقد من المياه، ويعِدُ بحياة خالية من الأمراض والأوبئة لجيران تلك الترع.

تطهير وتبطين ترعة سنبو ضمن مبادرة حياة كريمة

قبل أن يصل قطار التعمير ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة إلى محافظتهم، عانى المزارع إبراهيم السيد، أحد أهالي قرية سنبو بمركز زفتى التابع لمحافظة الغربية، كثيرا، من انقطاع المياه عن أرضه، ساعات طوال لم يجد فيها نقطة مياه عذبة: «الميّة كانت بتقطع عن الأرض ساعات كتير طول اليوم وأوقات المحصول بتاعنا كان بيتضرر من ده».. قال المزارع الأربعيني في بداية حديثه لـ«الوطن» عن معاناته هو وفلاحي القرية في ري أراضيهم قبل تدخل مبادرة حياة كريمة.

بعد تدخل مبادرة حياة كريمة لتبطين الترع، لم يعد مشهد انقطاع المياه عن أرض المزارع «إبراهيم» موجودا: «الترعة دي كانت مليانة حشرات وبيطلع منها تعابين بنخاف على بيوتنا منها دلوقتي هيكون فيها مياه نضيفة والمياه مش هتقطع عن محصولنا».

تضرر المزارعين قبل أعمال تبطين الترعة

«المحصول بتاعي كان بيتضرر من قلة الميّة طول اليوم قبل كده، لكن دلوقتي المياه هتكون موجودة طول اليوم مبتقطعش».. قال المزارع علي السيد، ابن قرية سنبو نفسها، في بداية حديثه لـ«الوطن» خلال لقائه على حافة ترعة سنبو بعد الانتهاء من جزء كبير من أعمال التبطين الخاصة بها.

في السابق، كان يخشى المزارع محمود على أطفاله من السير بجوار الترعة خوفًا عليهم من الحشرات الضارة التي تخرج منها، وبعد تبطينها وسريان المياه النظيفة بها لم يمنع أطفاله من اللعب بجوارها: «مبقتش أخاف على العيال والبركة في حياة كريمة»، بحسب وصفه.