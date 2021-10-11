«الصحة» عن وصول «فايزر»: كل لقاحات كورونا في مصر.. وموديرنا في الطريق

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية قامت بتوفير كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد وصول جرعات من لقاح «فايزر»، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك جرعات من لقاح موديرنا في طريقها إلى مصر، كما أن نوع اللقاح الأفضل لأي شخص يحده الطبيب بناء على التاريخ المرضي لمتلقي اللقاحات، كما أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول للمناعة المجتمعية من خلال تطعيم 70 مليون مواطن.

قائمة انتظار المسافرين للحصول على اللقاحات وصلت لـ«صفر»

وأضاف «صلاح»، خلال حواره في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، والذي يُعرض على «extra news»، أنه كان هناك إجراءات استثنائية من أجل سرعة تلقيح المسافرين بتوفير أكثر من 170 مركز لتلقي اللقاحات وقائمة الانتظار لهؤلاء المسافرين وصلت إلى الصفر، مناشدصا المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح خاصة أن اللقاحات آمنة وهي السبيل من أجل كسر حلقة الإصابة بالفيروس، كما رد على ما تردد بشأن تأخر إرسال الرسائل لبعض المسجلين على الموقع.

مصر انتبهت مبكرًا إلى أهمية توفير إنتاج خاص بها من اللقاحات

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن هذه المشكلة انتهت وخلال الـ10 أيام الماضية تم إرسال 6.5 مليون رسالة لتلقي اللقاح، إذ أن مصر انتبهت مبكرًا إلى أهمية توفير إنتاج خاص بها من اللقاحات لتسريع وتيرة اللقاحات وهو ما حدث بعد الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيكون هناك إنتاج آخر للقاح آخر ليتم تصنيعه في مصر، «هذا كان طفرة وفر لنا عدد كبير من الجرعات».