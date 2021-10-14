مدير إدارة المنتزه التعليمية يكلف بمراعاة أولياء الأمور بعد أزمة «عمر مكرم»

شدّد شريف فتحي، مدير عام ادارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، على مديري الأقسام والمراحل بضرورة استيعاب قلق أولياء الأمور على أبنائهم بعد ما شهدته الأيام الماضية من أزمة بمدرسة «عمر مكرم»، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأولياء الأمور داخل المدرسة في حالة يرثى لها، لافتا إلى أن المدرسة صرحت بخروج التلميذ مبكرا بسبب وجود صراع بين الأهالي على مقاعد أبنائهم داخل الفصول.

مدير المنتزه التعليمية يوجه بتلافي سلبيات الأسبوع الأول من الدراسة

وأضاف «فتحي»، خلال اجتماعه بمديري الأقسام والمراحل بمقر الإدارة في منطقة طوسون، اليوم، أنه لابد من تلافي السلبيات من خلال المتابعات بعد انتهاء أول أسبوع من الدراسة والتنبيه على عدم تكرارها مرة أخرى.

الاهتمام بالأنشطة لزيادة الوعي

كما طالب بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لزيادة الوعى الثقافي والعمل على تعلقهم بالمدرسة، مؤكداً استمرارية المتابعة اليومية للمدارس وسرعة حل جميع المشكلات التى تواجه الجميع لضمان انتظام العملية التعليمية، عبر تشكيل لجان للمرور والرقابة على المدارس بمختلف أنحاء الإدارة.

تعليم الإسكندرية تطالب أولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالب مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لأولياء الأمور بعدم الدخول إلى أي مدرسة وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس للمساعدة في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة، وطالبوا أولياء الأمور بمساعدتهم في تنظيم العملية التعليمية لتحقيق الهدف المرجو منها.