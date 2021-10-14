في الذكرى الأولى لرحيله.. المسرح بوابة محمود ياسين لاحتراف التمثيل

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان محمود ياسين، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

عُرف عن محمود ياسين عشقه للمسرح منذ صغره، وكان بوابته للدخول إلى عالم التمثيل، خاصة حين التحق بالمسرح القومي الذي كان يحلم بالانضمام إليه منذ صغره، وبدأت أولى خطوات تحقيق هذا الحلم حينما غادر مدينته بورسعيد متجها إلى القاهرة لدراسة الحقوق.

بداية محمود ياسين مع المسرح

وعن بداياته في المسرح، قال الفنان الراحل محمود ياسين في لقاء تليفزيوني سابق: «أنا بدأت المسرح من المرحلة الإعدادية، وأنا لسة في بورسعيد، وكان الفن عندي هو المسرح ومكنش عندي طموحات تانية غيره، وحلمي الوحيد إني أقف على خشبة المسرح القومي ولو حتى هقول جملة»، مشيرًا أن حلمه ظل يكبر حتى انتهى من المرحلة الثانوية وغادر بورسعيد إلى القاهرة، ولحسن حظه التحق بكلية الحقوق التي كانت قريبة من منطقة العتبة المقام بها المسرح القومي، وكان وقتها يُعرض على خشبة المسرح مسرحية جديدة كل ليلة.

السبب وراء عشق محمود ياسين للمسرح

وأوضح «ياسين» سبب ارتباطه بالمسرح منذ صغره، قائلا إن مدينة بورسعيد كانت الوحيدة التي تمتلك مكان تاريخي خاص بالمسرح يسمى «نادي المسرح»، وهو عبارة عن نادي أعضائه من المثقفين العاشقين للمسرح، ويجتمعون لتبادل الحديث عن الثقافة والأدب والمسرح، وكان هو أحد رواد هذا النادي، كما كان يقرأ كثيرا في الأدب العالمي والدراما المسرحية حتى زاد عشقه للمسرح.

أعمال محمود ياسين المسرحية

التحق محمود ياسين بالمسرح القومي بشكل رسمي بعد تخرجه من كلية الحقوق، واشترك في إحدى المسابقات، وحصل على المركز الأول في ثلاث تصفيات مختلفة، وحين جاءه قرار تعيينه في بورسعيد بشهادته، رفضه واختار الاستكمال في المسرح.

قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 20 مسرحية، بدأها بدور البطولة في مسرحية «الحلم»، من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، ومن بعدها مسرحيات أخرى من بينها «وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، وليلى والمجنون».

المسرح القومي يكرم محمود ياسين بعد وفاته

بعد وفاة محمود ياسين بشهرين، نظم المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، حفل تأبين للفنان الراحل، وتزين المسرح القومي حينها بصور له من أعماله الفنية، وبدأ الحفل بالعرض المسرحي «الحلم»، بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، وكتابة ابنه عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم، كما اختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح عن حياة النجم الراحل.