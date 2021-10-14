«الشيوخ» يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي الشريف

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية: «يطيب لي أن أبعث لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - الذي اختاره الله مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».

وأضاف أنه ما أحوجنا اليوم أن نستلهم السيرة النبوية العطرة من أجل رفعة وطننا والارتقاء به إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار، وهو ما يحثنا جميعاً على الاصطفاف والتماسك متوسمين في ذكرى مولد الرسول الكريم معالم القدوة والمثل، داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى الطيبة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات»، مختتما بالدعاء للرئيس: «حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير».