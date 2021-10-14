ضبط شخصين بينهما سيدة استوليا على مليوني جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين، لتلقيهم أموالا من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

سيدة استولت على أموال مواطنين لتوظيفها في سوهاج

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام سيدة، مقيمة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها لهم وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (1,350,000 جنيه) من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول تلك الأموال وأرباحها المتفق عليها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

صيدلي يزعم استثمار أموال المواطنين في تجارة الأدوية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص يعمل صيدلي، ومقيم في دائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظ المنيا، بتلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون،

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن، بلاغات من 4 أشخاص، مقيمن في دائرة مركز شرطة سمالوط غرب محافظة المنيا، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.