ضبط شخص استولى على قرض بنكي بـ«مستندات مزورة».. وآخر سرق أموال مرافقه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، لاستيلائهم على قروض بموجب مستندات مزورة، بمحافظة الجيزة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، باكتشافه سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصين به، والمربوطين على حسابه بأحد البنوك بدون علمه.

تفاصيل الواقعة

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا، إذ استغل المذكور طبيعة عمله كمرافق للشاكي، وأثناء تواجده بمسكنه قام بسرقة بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصان بالشاكي، واستهداف أموال الشاكي باستخدام البطاقتين في إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي دون علمه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 300 ألف جنيه، من حساب الشاكي، وإعادة البطاقة مرة أخرى عقب إجراء عمليات السحب.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على صور من بطاقتي الدفع الإلكتروني المستخدمين فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بالاستيلاء على البطاقتين الخاصين بالشاكي، واستخدامهما في إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلى.

مستندات مزورة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بأحد البنوك، بقيام أحد الأشخاص بالحصول على قرض شخصى بقيمة 990 ألف جنيه، بموجب مستندات مزورة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكب الواقعة صاحب ورشة لتصنيع الملابس بالجيزة، إذ قام المذكور بالتقدم ببعض المستندات لمسئولي البنك المشار إليه، بطلب للحصول على قرض شخصي، من بينها عقد تمليك يفيد امتلاكه وحدة سكنية بإحدى التجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكن من استلام القرض المالي والتي تقدر قيمته بمبلغ 990 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بصور عقد تمليك الوحدة السكنية المزور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بتزوير العقد المشار إليه باستخدام برامج تعديل الصور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.