القبض على عاطلين لسرقتهما شقة سكنية في البساتين

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين في البساتين، وتم تحديد وضبط الجناة وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة البساتين

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر «كالون» باب الشقة محل سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.

شخصان وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم.

السرقة بطريقة «كسر الكالون»

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب «كسر الكالون»، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم وهم 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أشخاص أقدموا على سرقة 15 شقة

وفى سياق متصل، أقدم 3 أشخاص على سرقة 15 شقة، عن طريق تسلل واجهات عمارات صعبة التسلق، والقفز من سطح عقار لآخر، وكسر كالون الشقة لاقتحامها، وبعد الانتهاء يقومون بالعودة بالمسروقات من أسطح عقارات أخرى ومن ثم تحميلها على سيارة نقل، والتوجه بها إلى الشرقية لبيعها من خلال تاجرين هناك.

وذكرت معلومات قطاع الأمن العام بمديرية أمن القليوبية، أن 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب» متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل

وتم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات و2 سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع في المسروقات لدى عميليهما شخصين، مقيمان بالشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها (أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.