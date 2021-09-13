غدًا .. قطع مياه الشرب عن مناطق في الدقهلية ودمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن إيقاف مرفق مياه «بساط كريم الدين»، لمدة 4 ساعات، يوم الثلاثاء 2021/9/14 من الساعة 9 مساء إلى الساعة الواحدة صباحًا، وذلك لربط المأخذ الجديد على خط 800 حديد صلب العكر.

المنطاق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية ودمياط

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، فإن المناطق المتأثرة هي: «قطاع دكرنس، ومركز ومدينة منية النصر، ومحلة انجاق، وبساط كريم الدين، وبعض قرى المنصورة: طرانيس البحر، والبرامون، والبدالة، والخيارية، وكفر بدواي، وبدواي، وكفر البرامون، وسرسو البرامون، بالإضافة إلى قريتين تابعتين لمحافظة دمياط: شرمساح، وميت الخولي عبدلله».

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

قطع الكهرباء في المنصورة

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، عن قطع الكهرباء عن 36 منطقة بالمنصورة والجامعة لمدة 4 ساعات غدًا الثلاثاء بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بفصل التيار الكهربائي وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، حيث سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع «جامعة المنصورة - ولوحة الكلي - ولوحة منطقة العبور - ولوحة منطقة جيهان»، يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر ولمدة 4 ساعات من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب المنصورة وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وناشدت رئاسة حي غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.