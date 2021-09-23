خطوات تحويل بطاقة تموينية من مكتب لآخر داخل أو خارج المحافظة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استطاعه أي مواطن يحمل بطاقة التموين أن يحول من مكتب تموين إلى آخر داخل أو خارج المحافظة، على أن يلتزم بالأوراق المطلوبة، وأن يستوفي كافة الشروط التي حددها القانون.

وأكدت الوزرة، أن تلتزم الجهات الإدارية المعينة بتقديم الخدمة، وفقاً للوارد الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بشروط الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، وتحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها، مضيفة أي مخالفة لذلك ترتب المسئولية.

وأكدت وزارة التموين، أن المواطن حامل بطاقة التموين يستطيع أن يحول من مكتب تموين إلى آخر عن طريق بوابة مصر الرقمية أو من خلال بوابة دعم مصر التابعة لوزارة التموين والتي تختص بالخدمات التموينية فقط. ويرصد التقرير التالي المستندات والأوراق المطلوبة ومن يحق لهم النقل.

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة:

1- للأزواج

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومي للزوجين أو صورة قسيمة الزواج.

- البطاقة التموينية لأسرتي الزوج والزوجة، أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة (في حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب).

2- للمطلقين

- صورة البطاقة الشخصية

- صورة قسيمة الطلاق أو حكم النفقة

- البطاقة التموينية

- أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة (في حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب).

3- للمعيشة المستقلة

- صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومى

- أي مستند يدل على المعيشة المستقلة (إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو إيصال تليفون منزلي)

- البطاقة التموينية للأسرة أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة (في حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب)

إجراءات طالب الخدمة

خطوة 1:

طلب الموافقة من مكتب التموين التابع للمواطن

خطوة 2:

تقديم طلب لمكتب التموين الذي يرغب في النقل له