مصرع طالب على يد زميله في 6 أكتوبر: ضربه أثناء تناول الطعام

شهد الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، مصرع طالب ضربه زميله في رقبته أثناء تناول الطعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت بورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بوفاة طالب في الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعُثر على جثة طالب يدعى «ياسر. أ»، 13 عامًا، كما تبين وجود آثار اعتداء على رقبته، وعقب الفحص تبين أنه أثناء تناول المتوفى للطعام، قام زميله بضربه على رقبته من الخلف، ما تسبب في مصرعه.

ونُقلت الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار

يذكر أن طالب آخر لقي مصرعه تحت عجلات قطار «القاهرة الإسكندرية»، في نطاق مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء عودته من المدرسة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل يدعى «أ. ح. أ.»، مقيم بدائرة بركة السبع، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية، بعد مغادرته المدرسة، وأثناء توجهه إلى المنزل، وتجمع عدد من أهالي المنطقة، وتم نقل الجثة الى مستشفى بركة السبع، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات حول الواقعة، وبسؤال والد الطفل، ويُدعى «ح. أ.»، يعمل أمين شرطة، أفاد بأنه أثناء عودة ابنه من المدرسة، صدمه قطار القاهرة الإسكندرية، حيث لقي مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.