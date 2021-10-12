مصرع طالب أثناء عودته من المدرسة تحت عجلات قطار بالمنوفية

لقي طالب مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة الإسكندرية، في نطاق مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد ظهر اليوم، أثناء عودته من المدرسة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع طالب أسفل عجلات قطار بركة السبع

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل يدعى «أ. ح. أ.»، مقيم بدائرة بركة السبع، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية، بعد مغادرته المدرسة، وأثناء توجهه إلى المنزل، وتجمع عدد من أهالي المنطقة، وتم نقل الجثة الى مستشفى بركة السبع، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

النيابة تباشر التحقيق في واقعة مصرع طفل بالمنوفية

وباشرت النيابة العامة التحقيقات حول الواقعة، وبسؤال والد الطفل، ويُدعى «ح. أ.»، يعمل أمين شرطة، أفاد بأنه أثناء عودة ابنه من المدرسة، صدمه قطار القاهرة الإسكندرية، حيث لقي مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.