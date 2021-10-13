مصدر بالتموين: السيستم الإلكتروني لا يقبل إضافة مواليد أقل من 3 سنوات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الـ«سيستم» الإلكتروني للخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر لا يقبل إضافة مواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية أقل من سن 3 سنوات.

منظومة الدعم التمويني لا تقبل أي طفل أقل من 3 سنوات

وأوضح المصدر، أن هناك تساؤلات كثيرة لدى البعض بعدما أثير أن إضافة مواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية مفتوحة للأطفال من عمر عامين فأكثر، حيث أكد المصدر في تصريحاته لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي طفل على سيستم منظومة الدعم التمويني يقل عمره عن 3 سنوات.

من المواليد المسموح إضافتهم على البطاقات التموينية؟

وأكد المصدر أن المواليد المسموح إضافتهم على البطاقات التموينية، يشترط أن يكونوا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية الذي صدر قرار بأحقيتهم استخراج بطاقات تموين جديدة إذا كانوا لا يمتلكوا بطاقات فضلا عن إضافة المواليد أبنائهم إذا كانوا من حاملي بطاقات التموين.

وفي ظل تعطل خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا على بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، يعتبر موقع دعم مصر الموقع البديل للأسر الأولى بالرعاية التي ترغب في إضافة أبنائها إذا كانت بطاقاتهم التموينية لا يصل عددها 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على موقع دعم مصر

1- تصفح موقع دعم مصر من هنــــا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.