السياحة تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني بإيطاليا

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والمُنعقد حاليًا في مدينه ريمني الإيطالية، والذي بدأت فعالياته أمس، وستستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح مساحته 96 مترمربع.

وسافر ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية، بالهيئة إلى مدينة ريمينى بإيطاليا، على رأس وفد من الهيئة، وحضر حفل افتتاح المعرض الذي شارك فيه ما يقرب من 60 دولة تمثل أهم الأسواق السياحية العالمية، واستهل لقاءاته المهنية خلال المعرض بالاجتماع مع كبري منظمي الرحلات الإيطاليين لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر.

المقاصد التي يقبل عليها السائح الإيطالي

وأكد منظمو الرحلات على أن هذا التوقيت، هو الأنسب للبدء في العمل بشكل مكثف للترويج لمصر في السوق الإيطالي من خلال استخدام الأدوات الترويجية المختلفة، لافتاً إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطاليين، إذ أنه سيكون في مقدمة المقاصد السياحية بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تفاؤله الشديد بالموسم السياحي المقبل.

مستجدات قطاع السياحة المصري

وخلال اللقاء، قام ماجد أبو سديره بعرض آخر مستجدات قطاع السياحة المصري، واستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتطبقها في المطارات وكافة المزارات السياحية والأثرية وكذلك الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية.

وأكد على أن تلك الإجراءات كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع، وكذلك السائحين وإعطاء الثقة في أمان وسلامة المقصد السياحي المصري وهو ما يعكسه ثقة السائحين اللذين زاروا مصر من مختلف الدول، منذ استئناف حركة السياحية الوافدة لمصر في يوليو 2020، والتي كانت أكبر دليل أن الوضع الصحي في مصر آمن تمامًا.