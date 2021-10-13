وزير السياحة: «أحلى شتا في مصر.. مقصد مثالي للعائلات»

نشر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة أشاد فيها بالمقاصد السياحية المصرية وعبر عن إعجابه بأصغر سائح التقاه خلال زيارته للأقصر أمس، حيث دون الوزير عبارات: «أصغر سائح قابلته اليوم في الأقصر، ولد في شهر رمضان، واسمه رمضان»، وأضاف في تغريدته: «مصر مقصد مثالي للعائلات و للسائحين من كل الأعمار، وأحلى شتاء في الدنيا عندنا في مصر»، ونالت التغريدة التي دونها وزير السياحة والآثار إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي من مُتابعيه على «تويتر».

«العناني» يلتقي أصغر سائح

والتقى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مجموعة من السياح أمس داخل معابد الكرنك، عقب انتهاء جولته بمعابد الكرنك، وأعربوا عن سعادتهم لتواجدهم في المحافظة وخاصة خلال هذه الفترة من العام، وأثناء حديثه معهم داعب طفلًا صغيرا لأحد السياح وسأله عن عمره واسمه، فردت والدته: «اسمه رمضان، علشان اتولد في شهر رمضان، وسط ضحكات السياح المتواجدين».

«العناني» يلتقط صورًا تذكارية مع السياح

وفي نهاية لقائه التقط الوزير، الصور التذكارية مع الطفل الصغير، الذي حمله الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للأثار الذي رافقه خلال الزيارة، بالإضافة إلى كلًا من مدير عام معابد الكرنك «طيب غريب»، والمشرف العام على مشروع إحياء طريق الكباش الدكتور مصطفى الصغير.

جاء ذلك عقب انتهاء جولتهم التفقدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، حيث تفقدوا صالة الأعمدة داخل معابد الكرنك، لمتابعة أعمال الترميم التي تتم داخل الصالة فضلًا عن أعمال الترميم التي تتم بعدد من الكباش داخل معابد الكرنك، استعدادا لحفل افتتاح طريق الكباش.