حظك اليوم برج الأسد الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بكونه شخصية قوية، يستطيع تحمل ما يصعب على غيره تحمله حتى يصل إلى مراده في النهاية، كما أنه دائما ما يرغب في السيطرة على الأشخاص المحيطين به، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.