سميح ساويرس بعد ترميم مركز الجونة قبل الافتتاح: «احنا بناة الأهرامات»

تفقد المهندس سميح ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، المكان الذي نشب فيه حريق صباح أمس، وامتدت النيران لأحد الأماكن القريبة للمسرح الذي يشهد حفل الافتتاح مساء اليوم.

سميح ساويرس عن ترميم مكان حريق الجونة: خلصنا في 24 ساعة

وأبدى سميح ساويرس، خلال تفقده مركز مؤتمرات الجونة بعد التجديد، وقبل حفل الافتتاح بنحو 5 ساعات، سعادته بسرعة الانتهاء من ترميم المكان وعودته لطبيعته اليوم، معلقًا للصحفيين الذين كانوا بصحبته في الجولة التفقدية ضاحكًا بقوله: «قدامكم أهو خلصنا كل حاجة في 24 ساعة، عشان محدش يشكك إن المصريين بنوا الأهرامات».

فيما نشر نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة توضح عودة الأمور لطبيعتها اليوم، واختفاء أثار الحريق تمامًا، معلقًا بشكل ساخر متسائلًا: «أومال فين الحريقة؟».

وتفاعل عدد من المتابعين مع تغريدة نجيب ساويرس، وجاءت تعليقاتهم بين «عاش ياهندسة»، «الله ينور عليكم يا بشمهندس»، «المهرجان ده زمانه متكلف فوق الـ75 ألف جنيه».

ناردين فرج تقدم حفل الافتتاح

وتقدم حفل الافتتاح المذيعة ناردين فرج، ويحيي الحفل الفنان محمد رمضان بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، من خلال تقديم أغنية جو البنات، التي جرى طرحها منذ ساعات عبر المنصات السمعية والمتاجر الإلكترونية، على أن يجري طرح الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، تكريم الفنان أحمد السقا، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، منة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وأصدقاء السقا المقربين بالوسط الفني.