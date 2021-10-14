«بنها» ضمن أفضل الجامعات العربية طبقا لتصنيف «كيو إس» البريطاني

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ظهور نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2022.

وقال «سوسة»، إن جامعة بنها جاءت بالمركز 100- 110 بين الجامعات العربية من بين 180 جامعة بـ18 دولة عربية، وبالمركز رقم 11 على الجامعات الحكومية الخاصة بمصر، ومن بين 31 جامعة مدرجة بالتصنيف.

تصنيف كيو إس البريطاني يعتمد على معايير السمعة الدولية

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف «كيو إس» البريطاني يعتمد على عدة معايير، منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، وكذلك نسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.

كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين، حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.

فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها بعد إصدار اللائحة الجديدة

في سياق آخر، أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها فتح باب الترشح لجوائز الجامعة لعام 2022 ، وذلك بعد إصدار اللائحة الجديدة لجوائز الجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة تتبنى العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، منها مضاعفة عدد الجوائز لزيادة عدد المشاركين، إضافة الى مضاعفة قيمة الجوائز، وذلك لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد «الجيزاوي»، أن جوائز الجامعة تشمل جائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الجامعة للتفوق العلمي، وجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة الجامعة للرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه وجائزة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع، إضافة إلى جائزة الجامعة لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الاستراتيجية، ولتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.

وأضاف أن مجالات الجوائز شملت أربعة مجالات، هي العلوم الهندسية والتكنولوجية كليات الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية والعلوم وعلوم الحياة كليات الزراعة والطب البيطري والطب البشري والتمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الأساسية بكلية العلوم والأقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية، وتمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحو الكليات في المجالات الأربعة الأولى المشار إليها، وتُمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.