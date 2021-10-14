مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون، في حادث تصادم وقع مساء اليوم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بطريق «أسيوط - منفلوط» الزراعي، بعد مدخل قرية علوان أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «أسيوط - منفلوط» الزراعي، ووقوع متوف ومصابين.

أسماء الضحايا والمصابين

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي (ي ع ر2391)، وسيارة ربع نقل (ي د ج 4679)، ما أسفر عن وفاة سيد عباس توفيق، 56 سنة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين، تحت تصرف النيابة

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى سيد فرغلي، 60 سنة، ومحمد سيد عباس، 34 سنة، وعبدالناصر توفيق عباس، 43 سنة، ومصاب مجهول الاسم والهوية، ونُقلوا إلى مستشفى الإيمان العام. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.