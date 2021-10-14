كيفية طلب سيارات توصيل المياه للمنازل وأماكن انقطاعها بالقاهرة والجيزة

تتعرض غدا الجمعة، عدة مناطق لـ انقطاع المياه عنها بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعد أن أعلنت شركات المياه والشرب بالمحافظتين، انقطاع الخدمة عن مناطق بعينها، الأمر الذي يدفع المواطنين للبحث عن طرق بديلة لإحضار المياه، في حال نفد المخزون المتواجد بالخزانات أو الزجاجات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أماكن انقطاع المياه في محافظتي القاهرة والجيزة، وأرقام عربات توصيل المياه للمنازل، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أماكن انقطاع المياه في محافظة القاهرة

في محافظة القاهرة، يجري انقطاع الخدمة عن مناطق «عرب الجسر- عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية- منطقة الشيراتون- الملتقى العربي- الكلية الحربية- الحي العاشر- صقر قريش- الواحة- شارع متولي الشعراوي- السويسري ب- أرض الجولف- الإمداد والتموين- مساكن رامو»، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة عصر غد الجمعة الموافق وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت.

أماكن انقطاع المياة في محافظة الجيزة

وفي مناطق «أوسيم- ناهيا- صفط اللبن- شنباري- برطس»، وضعف المياه بمناطق «المناشي البلد- الجلاتمة- بهرمس- ذات الكوم»، أُعلن قطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

أرقام سيارات المياه

كما يمكن للمواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة طلب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، والتي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين على الفور.

تحذير لأصحاب المخابز والمستشفيات

وفي سياق متصل، أهابت محافظتي القاهرة والجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وذلك حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه خلال الفترة التي تم الاعلان عنها.