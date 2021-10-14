حبس عاطل ضبط بحوزته 200 كيلو بانجو و30 كيلو هيروين في القنطرة

أمرت نيابة القنطرة غرب، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

واستمع فريق من النيابة العامة في الإسماعيلية إلى أقوال المتهم وواجهته بتحريات البحث الجنائي والمضبوطات التي تم ضبطها بحوزته خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة المركز.

القبض علي المتهم

وكانت وحدة مباحث القنطرة غرب في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، ألقت القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو ومخدر الهيروين وسلاح ناري.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد برصد أحد العناصر الإجرامية المروجة للمواد المخدرة بنطاق دائرة القنطرة على نطاق واسع.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط وحدة مباحث القنطرة غرب، تمكنت إحدى المأموريات من استهدافه وضبطه والتحفظ على 200 كيلو من مخدر البانجو و30 كيلو من مخدر الهيروين وكمية من الطلقات والذخيرة.

وبمواجة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والسلاح للدفاع عن نشاطه فيما تم التحفظ على مبلغ مالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

حملات مكثفة على مروجي المواد المخدرة

وتكثف مباحث الإسماعيلية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية من حملاتها لملاحقة مروجي المواد المخدرة وخاصة كبار التجار لضبط المواد المخدرة قبل ترويجها.