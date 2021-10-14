الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

ينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بعد قليل، في دورته الخامسة برئاسة انتشال التميمي، وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم، منهم الفنانة يسرا، وأمينة خليل وأروى جودة.

محمد رمضان مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

وبدأ توافد ضيوف حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، على السجادة الحمراء، استعدادًا لبدء الحفل بعد قليل، والذي سيشهد العديد من المفاجئات، لعل أبرزهم تقديم الفنان محمد رمضان أغنية افتتاح الدورة الخامسة، وذلك لأول مرة، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وتحمل اسم «جو البنات».

ضيوف حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

وتضم قائمة ضيوف حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، عشرات الفنانين، منهم محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، وأكرم حسني، وهشام ماجد، وكريم محمود عبد العزيز، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وسمية الخشاب، وهالة صدقي، ومايان السيد، وأمير المصري، ونجلاء بدر، وطارق لطفي، ومنى زكي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، وأحمد داوود، وعلا رشدي، وآسر ياسين، وريا أبي راشد، وناهد السباعي، وعلي الطيب، وآدم الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين.

سميح ساويرس يُعلق على حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 بعد الحريق

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تُفيد بتأجيل حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، وذلك بعدما نشب حريق في مركز المؤتمرات بمدينة الجونة، صباح أمس الأربعاء، نتيجة ماس كهربائي، إلا أنّ المهندس سميح ساويرس، نفى هذه الأنباء على الفور، واصفًا إياها بشائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال سميح ساويرس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد عصر أمس الأربعاء، في مدينة الجونة، إنّ حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، في موعده الطبيعي، إذ سيُجرى ترميم المكان الذي تعرض للحريق، خلال ساعات، حتى تحول المكان إلى خلية نحل، وجرى الانتهاء من تطوير المكان وتنظيفه من آثار الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.