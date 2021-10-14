إزالة 18 تعديا على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 18 قرارا باسترداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، اليوم الخميس، منها إزالة 16 حالة بمركز الرياض على مساحة 1036 متر مبان، وحالتي تعد على أراضي زراعية على مساحة 4 أفدنة و4 قراريط بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.

المحافظ: لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد المحافظ، تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة بمركز الرياض برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة، ليرتفع عدد الإزالات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 لـ51 حالة.

المرور على الأراضي المستردة

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أي التعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة.

كما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.