أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري حالة من الاستقرار، بعد أن شهدت ارتفاعا في بداية الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ يكون هناك استهلاك زائد لمنتجات الدواجن البيضاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى نحو 31 جنيهًا، ولكنها تصل إلى المستهلك بسعر آخر، والذي يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي في المزرعة إلى سعر يتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

سعر كرتونة البيض

أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة فقد تصل أسعارها إلى قيمة تراوح بين 47.5 و48 جنيهًا، ما يجعلها تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما بالنسبة البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وعن سعر الجوز من الحمام، فوصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الجمعة، ما بين 11 إلى 13 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

كما استقر سعر البط أيضًا اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكيني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي اليوم الجمعة، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

أما السمّان، فيختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.