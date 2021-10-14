إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بجنوب سيناء

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادثي سير على طرق محافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين من شرطة النجدة، بانقلاب سيارتين على طرق المحافظة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة، دون وقوع وفيات.

نقل مصابين إلى مستشفى أبو رديس

وأفاد البلاغ الأول بانقلاب سيارة رقم (1374ط هـ ر) على طريق «أبورديس/ أبوزنيمة»، بجوار مدخل سرابيط الخادم، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، الأول يدعى محمد سليمان محمد حجاج، 47 سنة من محافظة الإسماعيلية، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 3 سنتيمتر واشتباه كسر بالضلوع، الثاني يدعى أسامة سليمان محمد حجاج، 45 سنة من محافظة الإسماعيلية، مصاب بكدمات وسحجات، ونُقل المصابان إلى مستشفى أبورديس لتلقي العلاج.

أما البلاغ الثاني، فأفاد بانقلاب سيارة جامبو رقم (ول ف 134) على بعد 25 كيلو مترا من شرم الشيخ على الطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة إسحاق فرج الله زاخر، 31 سنة، من محافظة القليوبية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالظهر.

ونُقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، واُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادثين، وكلفت إدارة مرور جنوب سيناء بكتابة تقريرين عنهما.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن حالة المصابين الثالثة مستقرة، وخرجوا من المستشف بعد تلقي العلاج.